Esportes O POVO ao vivo: Mozart pode mudar time? Defesa do Fortaleza em destaque

O Esportes O POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

A edição desta quarta-feira, 18, do Esportes O POVO aborda a semana de preparação das equipes para os jogos de volta da semifinal do Campeonato Cearense. No Ceará, Mozart pode aproveitar a vantagem contra o Floresta para fazer testes na escalação? Já o Fortaleza tem a defesa em destaque, com um gol sofrido em oito partidas.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.