Sobe a Placa ao vivo: Especial de Carnaval com Belinho da Silva

O Sobe a Placa é exibido ao vivo, a partir das 12 horas, no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO
A edição desta sexta-feira, 13, do Sobe a Placa embarca no clima de Carnaval e terá a participação do cantor Belinho da Silva para dar início à folia, com música, desafios e futebol.

Assista ao vivo ao Sobe a Placa desta sexta-feira, 13:

