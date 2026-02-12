Esportes O POVO ao vivo: preparação de Ceará e Fortaleza para semifinal do Cearense

O Esportes O POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

A edição desta quinta-feira, 12, do Esportes O POVO aborda a preparação das equipes para os jogos de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O Fortaleza faz o Clássico das Cores com o Ferroviário no próximo sábado, 14, às 16h30min, no PV, e o Ceará encara o Floresta no domingo, 15, às 16 horas, também no PV.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.