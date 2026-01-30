FutPro Expo 2026 é lançada e será realizada em maio, no Centro de Eventos

Fut Pro Expo 2026 irá ocorrer em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. / Crédito: Divulgação/Fut Pro Expo 2026

A FutPro Expo 2026, evento de negócios voltado ao ecossistema do futebol brasileiro, foi lançada oficialmente nesta sexta-feira, 30, e será realizada nos dias 7, 8 e 9 de maio de 2026, no Centro de Eventos do Ceará, com a proposta de reunir clubes, ligas, federações, executivos, investidores e empresas para debates, conexões e geração de negócios no setor. A expectativa da organização é receber mais de 5 mil participantes ao longo de três dias, com uma programação que ultrapassa 50 horas de conteúdo. Confederações, ligas e mais de 60 clubes estão entre os convidados, além das federações dos 26 estados e do Distrito Federal. Representantes da Futebol Forte União (FFU), antiga LFU, e da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) já confirmaram presença.

Cerca de 200 empresas devem participar da feira, que contará com 164 estandes, incluindo espaços destinados a ligas, confederações, federações, clubes e parceiros comerciais.

Entre os palestrantes confirmados estão o comentarista esportivo e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Denilson, e o ex-goleiro da Chapecoense Jackson Follmann. A estrutura do evento será dividida em quatro pontos: a feira de negócios, a FutPro Academy, com cursos e conteúdos voltados à gestão do futebol; o Prêmio FutPro Expo, que reconhecerá os principais nomes do futebol em 2025 por meio de votação aberta ao público; e o pilar social, com ações de inclusão para atletas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down. O evento também contará com plenária principal, oficinas temáticas e ativações das empresas participantes. Segundo Alexandre Frota, ex-presidente do Ceará e CEO da FutPro Expo 2026, o objetivo é criar um ambiente de integração entre os principais decisores do futebol brasileiro e fomentar negócios e soluções para o setor. A proposta é que a FutPro Expo se torne um evento anual.