FutCast ao vivo: goleada do Ceará; pré-jogo: Fortaleza x Floresta

No FutCast desta segunda-feira, 26, Lucas Mota e Thiago Minhoca debatem o desempenho do Ceará na goleada sobre o Ferroviário por 5 a 1 e fazem o pré-jogo de Fortaleza e Floresta pelo Campeonato Cearense.
Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 15, a partir das 9h30min: