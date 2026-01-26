Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FutCast ao vivo: goleada do Ceará; pré-jogo: Fortaleza x Floresta

No FutCast desta segunda-feira, 26, Lucas Mota e Thiago Minhoca debatem o desempenho do Ceará na goleada sobre o Ferroviário por 5 a 1 e fazem o pré-jogo de Fortaleza e Floresta pelo Campeonato Cearense.

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.

Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 15, a partir das 9h30min:

