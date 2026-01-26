Esportes O POVO ao vivo: Ceará goleia o Ferroviário; pré-jogo de Fortaleza x Floresta

O Esportes O POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

A edição desta segunda-feira, 26, do Esportes O POVO traz toda a repercussão da goleada do Ceará por 5 a 1 sobre o Ferroviário, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, e as informações pré-jogo de Fortaleza x Floresta, nesta segunda, às 20h30min, no PV.

