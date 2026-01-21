Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esportes O POVO ao vivo: Tudo sobre Tirol x Ceará; coletiva de Bruno Cals

A edição desta quarta-feira, 21, do Esportes O POVO traz todas as informações sobre o duelo entre Tirol e Ceará, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense, e também a entrevista coletiva de Bruno Cals, novo presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta quarta-feira, 21:

