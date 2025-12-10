Corinthians vence Cruzeiro em BH e abre vantagem nas semis da Copa do Brasil

Time comandado por Dorival Júnior vai jogar pelo empate no jogo da volta, que será disputado no domingo, 14, às 18 horas (de Brasília), na Neo Química Arena

As equipes fizeram uma partida equilibrada, especialmente no primeiro tempo. Logo no começo, Memphis cobrou escanteio e obrigou Cássio a intervir. Depois, Hugo Souza salvou o clube paulista após tentativa de Matheus Pereira.

O Corinthians largou em vantagem na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil de 2025. Na noite desta quarta-feira, 10, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o Timão bateu o Cruzeiro por 1 a 0 em jogo de ida da semifinal do torneio nacional. Memphis Depay marcou o único gol do duelo.

O placar foi aberto pelo Corinthians aos 21 minutos, quando Yuri Alberto ajeitou para Memphis finalizar, balançando as redes do Gigante da Pampulha. Após o tento, o jogo teve pouco tempo de bola rolando e foi "picotado" pela arbitragem, que foi criticada por ambos os times ao fim do primeiro tempo.

Incomodado com a desvantagem, o Cruzeiro voltou mais ofensivo para a segunda etapa. Investindo em jogadas com Matheus Pereira, Kaio Jorge e Arroyo, o clube mineiro pressionou e virou dono das ações, mas o Timão mostrou boa compactação defensiva e segurou o placar até o apito final.

Com o resultado, o time comandado por Dorival Júnior vai jogar pelo empate no jogo da volta, que será disputado no domingo, 14, às 18 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. Para avançar no tempo normal, a Raposa terá que vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de triunfo simples dos mineiros, a decisão será nos pênaltis.