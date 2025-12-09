Esportes O POVO ao vivo: Pós-rebaixamento: os passos de Ceará e Fortaleza para um retorno

O Esportes do POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

A edição desta terça-feira, 9, do programa Esportes O POVO, traz as principais repercussões do cenário de Ceará e Fortaleza após o rebaixamento de ambos para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

