Tabela do Brasil na Copa do Mundo: veja datas, horários e locais dos jogos

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, participou do sorteio de grupos da Copa do Mundo 2026 / Crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP

A seleção brasileira conheceu neste sábado, 6, a programação completa do Grupo C, com datas, horários e locais dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo. A tabela completa da competição foi divulgada em novo evento realizado pela Fifa, em Washington, nos Estados Unidos, com a presença de ex-jogadores, entre eles Ronaldo Fenômeno. Na chave C, o Brasil enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia da Canarinho está marcada para o dia 13 de junho (sábado), às 19 horas (de Brasília), diante do marroquinos. A segunda partida será disputada contra haitianos no dia 19 de junho (sexta-feira), às 22 horas. A seleção fecha a participação na fase de grupos no dia 24 de junho (quarta-feira), às 19 horas, contra os escoceses.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti fará seus jogos nas cidades de New Jersey/Nova York, Filadélfia e Miami, nos Estados Unidos. A abertura do Mundial está prevista para o dia 11 de junho (quinta-feira), às 16 horas, no estádio Azteca, na Cidade do México, no México. Já a grande decisão da Copa está marcada para o dia 19 de julho (domingo), às 16 horas, no estádio MetLife, em New Jersey. Sob o comando de Ancelotti, a seleção disputou oito jogos, venceu quatro, empatou dois e perdeu dois. Neste recorte, o time marcou 15 gols e sofreu cinco. O italiano ainda faz mais uma convocação para amistosos planejados para março contra Croácia e França, antes da lista definitiva de convocados para o Mundial. Ao comentar a configuração do grupo do Brasil na Copa, Ancelotti adotou um tom cauteloso. O treinador ressaltou o nível de competitividade dos adversários e destacou a necessidade de uma estreia segura. "Difícil. Marrocos foi muito bem na última Copa, a Escócia tem um time sólido, muito sólido, bastante difícil. Temos que jogar bem e tentar terminar em primeiro do grupo. O primeiro jogo será muito importante", afirmou o italiano em entrevista ao SporTV.

Grupo A 1ª rodada México x África do Sul - 11 de junho (quinta) - 16h (de Brasília) - Estádio Azteca, na Cidade do México

Coreia do Sul x seleção da repescagem europeia 4 - 11 de junho (quinta) - 23h - Estádio Akron, em Guadalajara

2ª rodada Seleção da repescagem europeia 4 x África do Sul - 18 de junho (quinta) - 13h - Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

México x Coreia do Sul - 18 de junho (quinta) - 22h - Estádio Akron, em Guadalajara 3ª rodada

Seleção da repescagem europeia 4 x México - 24 de junho (quarta) - 22h - Estádio Azteca, na Cidade do México

África x Coreia do Sul - 24 de junho (quarta) - 22h - Estadio BBVA, em Monterrey Grupo B 1ª rodada