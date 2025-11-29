Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitória vence Mirassol, puxa Inter pro Z-4 e aumenta pressão sobre Ceará e Fortaleza

Com o triunfo, o Rubro-Negro igualou o Ceará em pontuação e abriu cinco pontos de vantagem em relação ao Fortaleza. A dupla cearense, porém, ainda joga na rodada
Autor Mateus Moura
A briga contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro está acirrada. Neste sábado, 29, o Vitória recebeu o Mirassol no Barradão e ganhou por 2 a 0, pela 36ª rodada da competição. Lucas Halter e Matheuzinho marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 42 pontos e saltou para a 15ª posição, igualando-se ao Ceará (14º), que entra em campo às 21 horas deste sábado, para encarar o Cruzeiro, na Arena Castelão.

Consequentemente, o Leão empurrou o Internacional para a zona de rebaixamento e abriu, momentaneamente, cinco pontos de diferença para o Fortaleza, que enfrenta o Atlético-MG neste domingo, 30, na Arena Castelão.

Vitória 2x0 Mirassol: o jogo

Em um primeiro tempo truncado, o Vitória aproveitou a única chance real de gol. Aos 24 minutos, após jogada ensaiada no escanteio, Erick cruzou para Lucas Halter, e o zagueiro balançou as redes de cabeça.
Na etapa complementar, o Mirassol foi para cima, mas parou em grande exibição do goleiro Thiago Couto.

O arqueiro do Vitória fez sete defesas, incluindo uma grande intervenção na chance de Reinaldo, aos 11 minutos. O Vitória soube ser pressionado e definiu o jogo na reta final. Aos 40 minutos, Cristian Renato deu um pisão em Ramon e, após análise do VAR, o pênalti foi marcado. Na cobrança, Matheuzinho fechou o placar.

Com Gazeta Esportiva.

