Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Juventude e Bahia é nesta sexta-feira, 28, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Juventude e Bahia se enfrentam hoje, sexta-feira, 28 de novembro (28/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 19 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Juventude x Bahia: como chegam os times
Na luta contra o rebaixamento, o Juventude se complicou na competição com a vitória do Fortaleza na última quarta-feira. A equipe é a 19ª colocada com 33 pontos, seis de diferença para o Vitória, o primeiro time fora do Z4. Em caso de derrota, os gaúchos podem ser rebaixados nesta rodada.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Bahia, por sua vez, ainda briga pela classificação à fase de grupos da Libertadores. O time comandado por Rogério Ceni tem 56 pontos no sexto lugar e, com a abertura do G5, precisa superar o Botafogo na tabela, quinto colocado com 58 pontos, para garantir a vaga direta no torneio continental. (Com Gazeta Esportiva)
Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Juventude x Bahia
Sexta-feira, 28 de novembro (28/11), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Juventude x Bahia
Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRA