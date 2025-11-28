Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Juventude e Bahia se enfrenta hoje, 28, pelo Brasileirão. / Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Juventude e Bahia se enfrentam hoje, sexta-feira, 28 de novembro (28/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 19 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Juventude x Bahia: como chegam os times Na luta contra o rebaixamento, o Juventude se complicou na competição com a vitória do Fortaleza na última quarta-feira. A equipe é a 19ª colocada com 33 pontos, seis de diferença para o Vitória, o primeiro time fora do Z4. Em caso de derrota, os gaúchos podem ser rebaixados nesta rodada. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Bahia, por sua vez, ainda briga pela classificação à fase de grupos da Libertadores. O time comandado por Rogério Ceni tem 56 pontos no sexto lugar e, com a abertura do G5, precisa superar o Botafogo na tabela, quinto colocado com 58 pontos, para garantir a vaga direta no torneio continental. (Com Gazeta Esportiva)

