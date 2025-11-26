Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Grêmio e Palmeiras é nesta terça-feira, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Grêmio e Palmeiras se enfrentam hoje, terça-feira, 25 de novembro (25/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Grêmio x Palmeiras: como chegam os times
Do outro lado, o Grêmio tenta fazer bonito para sua torcida no penúltimo jogo do ano em casa. A equipe gaúcha ocupa o 12° lugar, com 43 pontos, e vem de uma derrota por 3 a 2 para o Botafogo. A equipe ainda sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada e até mesmo uma classificação à Pré-Libertadores em caso de G8.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Palmeiras passa por um momento de instabilidade na temporada, e após chegar a seu quarto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, viu o título mais distante. Com o empate sem gols com o Fluminense e a vitória do Flamengo sobre o Bragantino, o Verdão viu o Rubro-Negro ampliar vantagem na liderança.
O Verdão ocupa a vice-liderança, com 70 pontos, quatro a menos que o rival carioca, que lidera com 74 pontos.
A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira amarga sua pior sequência no ano, com duas derrotas (Mirassol e Santos) e dois empates (Vitória e Fluminense). (Com Gazeta Esportiva)
Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Grêmio x Palmeiras
Terça-feira, 25 de novembro (25/11), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Grêmio x Palmeiras
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente