Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Grêmio e Palmeiras se enfrentam hoje, 25, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio e Palmeiras se enfrentam hoje, terça-feira, 25 de novembro (25/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Grêmio x Palmeiras: como chegam os times Do outro lado, o Grêmio tenta fazer bonito para sua torcida no penúltimo jogo do ano em casa. A equipe gaúcha ocupa o 12° lugar, com 43 pontos, e vem de uma derrota por 3 a 2 para o Botafogo. A equipe ainda sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada e até mesmo uma classificação à Pré-Libertadores em caso de G8. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Palmeiras passa por um momento de instabilidade na temporada, e após chegar a seu quarto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, viu o título mais distante. Com o empate sem gols com o Fluminense e a vitória do Flamengo sobre o Bragantino, o Verdão viu o Rubro-Negro ampliar vantagem na liderança.