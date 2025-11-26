Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Bragantino e Fortaleza é nesta quarta-feira, 26, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Bragantino e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 26 de novembro (26/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bragantino x Fortaleza: como chegam os times  

Vindo de seis jogos de invencibilidade, o Fortaleza vive o seu melhor momento na temporada. O triunfo diante do Bahia, na Arena Fonte Nova – que naquela ocasião ostentava o posto de mandante com melhor aproveitamento do Brasileirão – aumentou ainda mais a confiança do elenco do clube cearense. A boa fase, vale ressaltar, não se deve somente aos recentes resultados positivos, mas também ao organizado futebol jogado em campo.

Rival do Fortaleza, o RB Bragantino passa por um momento de reabilitação no campeonato com a chegada do técnico Vágner Mancini. O Massa Bruta chegou a emplacar três vitórias seguidas com o comandante, mas a sequência foi encerrada diante do líder Flamengo, no Maracanã, no sábado passado. Apesar disso, o time paulista sonha com uma vaga na Copa Libertadores. (Com Mateus Moura)

Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Bragantino x Fortaleza

Quarta-feira, 26 de novembro (26/11), às 19 horas (horário de Brasília).

Onde será Bragantino x Fortaleza

Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

