Técnico do Mirassol valoriza vitória sobre o Ceará e elogia Condé: "Tivemos dificuldade no jogo"

Rafael Guanaes valoriza invencibilidade do Mirassol em casa. / Crédito: Pedro Zacchi/Agência Mirassol

O técnico do Mirassol, Rafael Guanaes, valorizou a vitória sobre o Ceará no Maião e elogiou em coletiva de imprensa o trabalho de Léo Condé. O Leão Caipira venceu o Vovô na noite de segunda-feira, 24, pelo placar de 3 a 0, no confronto válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de Guanaes celebrar a vitória, ele ressaltou a dificuldade na partida e valorizou o elenco do Alvinegro.

“Foi uma vitória importante. Três pontos fundamentais. Não foi um jogo perfeito, mas fomos muito eficientes. O Ceará é um time muito consistente defensivamente, Léo prepara muito bem suas equipes. Tem ótimos jogadores, não só pra frente, mas também ótimos defensores”, afirmou o treinador do clube paulista. Dieguinho, volante do Ceará, durante jogo contra o Mirassol Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC O Mirassol abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo com gols marcados por Negueba, aos 2 minutos, e Reinaldo, aos 22 minutos. Após o intervalo, o Alvinegro até melhorou no jogo, porém foi ineficiente com as chances criadas e viu o adversário chegar ao terceiro gol, aos 31 minutos da segunda etapa, com Alesson. Com o triunfo do Mirassol, a equipe permanece em 4º lugar com 63 pontos, cada vez mais perto de se confirmar na fase de grupos da Libertadores. O Ceará, após perder a 2ª partida consecutiva, estaciona na 14ª posição com 42 pontos, graças ao empate entre Santos e Internacional.

Ceará não quebra tabu de dois anos contra Mirassol Matheus Bahia, lateral-esquerdo do Ceará, durante confronto diante do Mirassol, pela Série B. Crédito: Davi Rocha / Especial para O POVO Este foi o sexto duelo entre as duas equipes em três anos. Na Série B 2023, o Vovô venceu o Leão por 2 a 0 no Presidente Vargas e empatou em 1 a 1 no interior paulista. Em 2024, novamente na Segundona, o Ceará foi derrotado nos dois turnos, com 2 a 1 no Castelão e 3 a 2 no Maião. No retorno à Série A, foram seis pontos desperdiçados pelo Alvinegro, com revés por 2 a 0 em casa e 3 a 0 fora, na última partida. Próximos jogos do Ceará

O próximo duelo do Ceará será no sábado, 29, contra o Cruzeiro, seguindo a luta na difícil sequência contra o G-4 do Brasileirão. O confronto acontece na Arena Castelão, às 20h30min. Neste momento, com 42 pontos, o Vovô está a 4 pontos distante do Santos, primeiro time do Z-4, e deseja se manter o mais longe possível do risco de rebaixamento.