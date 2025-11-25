Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: transmissão com imagens de Fortaleza x Ceará pela final do Cearense Feminino

Leoas e Alvinegras se enfrentam a partir das 19 horas desta terça-feira, 25. TV O POVO (48.2) e YouTube do Esportes O POVO transmitem jogo ao vivo
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
O momento de decidir quem levantará a taça chegou. Nesta terça-feira, 25, às 19 horas (horário de Brasília), Fortaleza e Ceará se enfrentam no estádio Presidente Vargas (PV), no Benfica, para definir quem será consagrado campeão do Cearense Feminino de 2025. Veja transmissão ao vivo e com imagens:

O duelo será exibido pela TV O POVO (48.2) e pelo YouTube do Esportes O POVO a partir das 18h50, com narração de Alessandro Oliveira e comentários de Iara Costa e Analice Nobre.

Assista à transmissão com imagens de Fortaleza x Ceará:

 

