AO VIVO: transmissão com imagens de Fortaleza x Ceará pela final do Cearense Feminino

Leoas e Alvinegras se enfrentam a partir das 19 horas desta terça-feira, 25. TV O POVO (48.2) e YouTube do Esportes O POVO transmitem jogo ao vivo

O momento de decidir quem levantará a taça chegou. Nesta terça-feira, 25, às 19 horas (horário de Brasília), Fortaleza e Ceará se enfrentam no estádio Presidente Vargas (PV), no Benfica, para definir quem será consagrado campeão do Cearense Feminino de 2025. Veja transmissão ao vivo e com imagens:

O duelo será exibido pela TV O POVO (48.2) e pelo YouTube do Esportes O POVO a partir das 18h50, com narração de Alessandro Oliveira e comentários de Iara Costa e Analice Nobre.