Pulga decide para o Bahia e se emociona por voltar a marcar depois de seis meses

Logo após completar o cruzamento de Ademir para o barbante da Arena Fonte Nova, o camisa 16 não conteve a emoção durante a comemoração

O Bahia derrotou o Vasco por 1 a 0, nesse domingo, 23, na Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão, e retomou a 6ª posição. O triunfo foi especial para o atacante cearense Erick Pulga, que não marcava desde o dia 18 de maio e fez o gol sobre os cruzmaltinos.

Logo após completar o cruzamento de Ademir para o barbante, o camisa 16 não conteve a emoção durante a comemoração e teve, no momento de alívio, o abraço de seus companheiros.

Entre vários fatores, a emoção logo após o tento marcado pode ter sido motivada pelo longo período longe dos gramados. Dos seis meses que passou sem marcar, o ex-Ceará não esteve à disposição do técnico Rogério Ceni em cerca de três devido a uma contusão.

No dia 30 de julho, Pulga sofreu estiramento no músculo posterior da coxa esquerda durante vitória sobre o Retrô-PE, pela Copa do Brasil. Esta lesão o deixou longe dos gramados por um mês.