Com transmissão O POVO, Fortaleza e Ceará fazem decisão do Cearense Feminino

Jogo de ida da final do Cearense, entre Ceará e Fortaleza, terminou em 0 a 0 no PV / Crédito: FCO FONTENELE

O momento de decidir quem levantará a taça chegou. Nesta terça-feira, 25, às 19 horas (horário de Brasília), Fortaleza e Ceará se enfrentam no estádio Presidente Vargas (PV), no Benfica, para definir quem será consagrado campeão do Cearense Feminino de 2025. Com o empate em 0 a 0 no primeiro jogo decisivo da final, as equipes precisam da vitória — no tempo regulamentar ou nos pênaltis — para levantar o troféu. O embate terá transmissão no YouTube do Esportes O POVO e na TV O POVO (canal 48.2) e contará com a presença do público, mediante ingresso simbólico com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A disputa promete muita emoção pelo que está em jogo para cada time. Do lado do Vovô, a busca é pelo hexacampeonato estadual e, de quebra, pelo tricampeonato consecutivo diante do maior rival. Do lado das Leoas, o tetracampeonato é almejado para fechar com chave de ouro o ano histórico do clube, que já passou pelo acesso à Série A1 e pela conquista da Copa Maria Bonita. As duas equipes, inclusive, chegam muito inteiras para a decisão: não há desfalques significativos, e tanto Fortaleza quanto Ceará terão força máxima disponível, com o melhor que podem apresentar no momento decisivo. E se o histórico recente de finais ditar o ritmo do jogo, a promessa também é de equilíbrio do primeiro ao último apito. Isso porque, desde 2019, os dois times são finalistas, mas a equipe que levanta o troféu vem alternando. A exceção foi a sequência atual das Alvinegras, que somam dois anos consecutivos sendo campeãs. Além da definição do título, o Clássico-Rainha desta terça-feira também será responsável por decidir a artilharia do Cearense Feminino. A disputa, assim como a final, está concentrada entre atletas de ambos os lados. Pelo Fortaleza, Tainá e Eduarda Balbino lideram a corrida com 10 gols cada, enquanto Natália e Akhemi aparecem logo atrás, ambas com nove tentos. Do lado do Ceará, a briga é solitária e tem nome: Paulinha, camisa 20 e peça constante desde o Estadual passado, soma nove gols e sustenta o protagonismo ofensivo alvinegro na temporada.

No Cearense Feminino atual, o Fortaleza chegou para o primeiro jogo decisivo com o status de favorito após fazer a melhor campanha nas duas fases preliminares e pela condição de invicto na atual temporada. Em oito jogos, foram sete vitórias e um empate, com 80 gols marcados e somente um sofrido. Os números refletiam diretamente a campanha geral das Leoas na temporada: em 25 jogos até a primeira final, o time contabilizava 17 vitórias e 8 empates, com 121 gols marcados e 14 sofridos. O jogo de ida, no entanto, colocou o Ceará de maneira muito viva na decisão. Nos nove jogos disputados no Estadual, foram seis vitórias, dois empates e somente um revés — na fase de grupos, contra o maior rival —, com 35 gols marcados e 7 sofridos. Os números mostram que a equipe comandada por Erivelton Viana pode reverter o cenário de uma temporada de resultados aquém dos esperados: desclassificação rápida na Copa do Brasil e eliminação no mata-mata do Brasileirão Série A3. Em toda a temporada, com a significativa melhora no Cearense Feminino, o Ceará agora contabiliza 17 jogos, com nove vitórias, cinco empates e três derrotas, somando 48 tentos feitos e 17 sofridos.

Ficha técnica: Fortaleza x Ceará Fortaleza 4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Bruna, Thalita; Leidiane, Maria Eduarda e Akhemi; Tainá, Natália e Eduarda Balbino. Téc: Erandir. Ceará

4-3-3: Mayara; Suyane, Edna, Emely Paixão, Lana; Cacá, Bia, Jojo; Jady, Paulinha e Michelle Carioca. Téc: Erivelton Viana. Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Data: 25/11/2025