Flamengo amplia liderança após a 35ª rodada e se aproxima da taça

Flamengo amplia liderança após a 35ª rodada e se aproxima da taçaVitória sobre o Bragantino e empate do Palmeiras com o Fluminense reforçam vantagem do Flamengo na disputa pelo título
A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro redesenhou a disputa pelo título e colocou o Flamengo em uma posição muito confortável na tabela. A vitória por 3 a 0 sobre o RB Bragantino, no Maracanã, na noite desse sábado, 22, reforçou o bom momento do Rubro-Negro; que voltou a demonstrar força coletiva e capacidade de decisão em jogos de pressão. Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique construíram o placar ainda no segundo tempo, diante de um Bragantino que pouco conseguiu reagir.
O resultado ganhou peso ainda maior com o tropeço do Palmeiras, que ficou no 0 a 0 com o Fluminense, também na noite de ontem. A combinação abriu quatro pontos de vantagem para o Flamengo na liderança, faltando apenas três rodadas para o encerramento do campeonato. Na prática, o cenário empurrou o time carioca para mais perto do título e aumentou o sentimento de que a disputa pode se encaminhar antes mesmo da rodada final.
As projeções matemáticas reforçam esse favoritismo. Os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG apontam 87,3% de chances de título para o Flamengo, enquanto o Palmeiras aparece com 12,3%.
Outras pesquisas independentes indicam números ainda mais expressivos, com estimativas acima de 90% para a equipe rubro-negra. A distância aberta na tabela e a consistência recente do time justificam a confiança em um desfecho favorável.
Assim, o Flamengo já se vê com uma mão na taça. O time da Gávea tem chances de confirmar o título na próxima terça-feira, 25, caso vença o Atlético-MG, fora de casa, e o Palmeiras não consiga superar o Grêmio. O Alviverde, por sua vez, vive um momento de oscilação e se vê cada vez mais pressionado a vencer todas as partidas restantes para evitar que o adversário dispare de vez.
A tensa disputa pelo título, aliás, atravessa o caminho do Ceará, que terá papel decisivo nesta reta final. O Alvinegro de Porangabuçu encara justamente a dupla que briga pela liderança nas duas últimas rodadas. Primeiro, visita o Flamengo no Maracanã, no dia 3 de dezembro, e depois recebe o Palmeiras no Castelão, no dia 7, em jogos que podem definir não só o campeão, mas o desenho final da tabela.
