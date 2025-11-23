Flamengo amplia liderança após a 35ª rodada e se aproxima da taça

Arrascaeta, meia do Flamengo, é capitão do time e artilheiro da Série A / Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro redesenhou a disputa pelo título e colocou o Flamengo em uma posição muito confortável na tabela. A vitória por 3 a 0 sobre o RB Bragantino, no Maracanã, na noite desse sábado, 22, reforçou o bom momento do Rubro-Negro; que voltou a demonstrar força coletiva e capacidade de decisão em jogos de pressão. Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique construíram o placar ainda no segundo tempo, diante de um Bragantino que pouco conseguiu reagir. O resultado ganhou peso ainda maior com o tropeço do Palmeiras, que ficou no 0 a 0 com o Fluminense, também na noite de ontem. A combinação abriu quatro pontos de vantagem para o Flamengo na liderança, faltando apenas três rodadas para o encerramento do campeonato. Na prática, o cenário empurrou o time carioca para mais perto do título e aumentou o sentimento de que a disputa pode se encaminhar antes mesmo da rodada final.