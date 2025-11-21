Flamengo critica desempenho do VAR no clássico com o Fluminense: "Erro absurdo e grave"

Dessa forma, o Rubro-Negro cita nominalmente o árbitro Wagner Reway, responsável pelo VAR do clássico. Na visão do clube, houve uma irregularidade no contato do zagueiro Thiago Silva com o atacante dentro da área.

O Flamengo emitiu uma nota, na noite dessa quinta-feira, 20, com reclamações ao VAR do clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão. Assim, a diretoria reclama da não marcação de um possível pênalti em Bruno Henrique, na qual considera um " erro absurdo e grave ".

No segundo tempo, Bruno Henrique caiu na área após o contato, entretanto o árbitro Davi de Oliveira Lacerda não assinalou qualquer irregularidade. Nesse sentido, no dia seguinte, a CBF divulgou a conversa do juiz com o VAR, que entende que houve uma simulação.

"Ele vai fazer o movimento… Aparentemente é isso, me dá outra (câmera). Ele (Thiago Silva) vai fazer o movimento e retira, ele não chuta a perna. Ele vai fazer o movimento e retira totalmente. Tá perfeito, é como você narrou. Ele retira totalmente a perna e o jogador (Bruno Henrique) simula. Simula não, exagera", disse Wagner Reway.

Por fim, apesar do revés, o Flamengo segue na liderança, com 71 pontos, pois o Alviverde ficou no empate com o Vitória, no Allianz Parque. No entanto, a diferença diminuiu para apenas dois pontos nesta reta final, com somente quatro jogos pela frente. O Fluminense, por sua vez, agora soma 54 pontos, na sexta posição, com um ponto à frente do Bahia, que perdeu para o Fortaleza, na Arena Fonte Nova. Confira a nota do Flamengo:

"O Flamengo manifesta indignação com mais um erro absurdo e grave do VAR, sob responsabilidade do senhor Wagner Reway, no clássico contra o Fluminense. O lance envolvendo Bruno Henrique e Thiago Silva, ignorado pelo árbitro de vídeo, configura quebra evidente de protocolo e foi notícia no Brasil e no exterior, arranhando mais uma vez a imagem do futebol brasileiro.