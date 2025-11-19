Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Palmeiras vai enfrentar o Vitória hoje, 19, pelo Brasileirão. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e Vitória se enfrentam hoje, quarta-feira, 19 de novembro (19/11), em jogo adiantado válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Vitória: como chegam os times O Palmeiras tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vem de duas derrotas seguidas fora de casa: para o Mirassol (2 a 1) e para o Santos (1 a 0). Após a derrota no clássico, que aconteceu em meio à data Fifa, o Verdão perdeu a liderança do Brasileirão e caiu para a segunda posição, com 68 pontos. O Flamengo lidera, com 71. Assim, o Palmeiras passou a não depender só de si para ser campeão brasileiro. Para retomar a ponta da tabela precisa voltar a vencer e ainda torcer por um tropeço da equipe carioca, que tem clássico contra o Fluminense nesta rodada. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp