Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Vitória é nesta quarta-feira, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Palmeiras e Vitória se enfrentam hoje, quarta-feira, 19 de novembro (19/11), em jogo adiantado válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Vitória: como chegam os times  

O Palmeiras tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vem de duas derrotas seguidas fora de casa: para o Mirassol (2 a 1) e para o Santos (1 a 0). Após a derrota no clássico, que aconteceu em meio à data Fifa, o Verdão perdeu a liderança do Brasileirão e caiu para a segunda posição, com 68 pontos. O Flamengo lidera, com 71.

Assim, o Palmeiras passou a não depender só de si para ser campeão brasileiro. Para retomar a ponta da tabela precisa voltar a vencer e ainda torcer por um tropeço da equipe carioca, que tem clássico contra o Fluminense nesta rodada.

O Vitória está há duas partidas sem perder. Em seu último compromisso antes da pausa para a data Fifa, o Leão empatou sem gols com o Botafogo. A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura voltou à zona do rebaixamento devido à vitória do Santos em rodada atrasada. Assim, ocupa a 17ª posição, com 35 pontos, um a menos que o Peixe, que duela com o Mirassol, na Vila Belmiro. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Vitória

Quarta-feira, 19 de novembro (19/11), às 19h30min (horário de Brasília).

Onde será Palmeiras x Vitória

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

