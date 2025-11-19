Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Grêmio e Vasco se enfrentam hoje, 19, pelo Brasileirão. / Crédito: Alexandre Durão/Grêmio

Grêmio e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 19 de novembro (19/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio x Vasco: como chegam os times Grêmio e Vasco atravessam momento difícil no Brasileirão, com ambos os times em jejum de três rodadas e ainda ameaçados pelo rebaixamento. O time carioca (42 pont0s) é o 11º colocado e a equipe gaúcha (40 pontos), a 14ª. Diniz terá desfalques de peso em Porto Alegre. Paulo Henrique, Andrés Gómez e Carlos Cuesta, convocados por suas seleções, estão fora. Já Puma Rodríguez, que retornou mais cedo da seleção uruguaia, deve estar entre os titulares. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp