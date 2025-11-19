Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Grêmio e Vasco é nesta quarta-feira, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Grêmio e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 19 de novembro (19/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Grêmio x Vasco: como chegam os times
Grêmio e Vasco atravessam momento difícil no Brasileirão, com ambos os times em jejum de três rodadas e ainda ameaçados pelo rebaixamento. O time carioca (42 pont0s) é o 11º colocado e a equipe gaúcha (40 pontos), a 14ª.
Diniz terá desfalques de peso em Porto Alegre. Paulo Henrique, Andrés Gómez e Carlos Cuesta, convocados por suas seleções, estão fora. Já Puma Rodríguez, que retornou mais cedo da seleção uruguaia, deve estar entre os titulares.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
No Grêmio, por lesão, Balbuena, Braithwaite, Cristian Olivera, João Pedro, Rodrigo Ely, Villasanti e Willian estão fora. Assim como Edenílson, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. As boas notícias ficam por conta dos retornos de Pavon e Marcos Rocha. (Com Gazeta Esportiva)
Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Grêmio x Vasco
Quarta-feira, 19 de novembro (19/11), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Grêmio x Vasco
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente