Técnico da Tunísia se rende a Estêvão e prevê Bola de Ouro: "Novo gênio"

Estevão marcou o primeiro gol da Seleção Canarinho na vitória sobre o Chile / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

O fenômeno Estêvão ganhou mais um admirador de peso. Depois de receber elogios de Carlo Ancelotti, o jovem atacante agora impressionou o técnico adversário. Sami Trabelsi, comandante da Tunísia, rasgou elogios ao ex-Palmeiras em entrevista exclusiva à ESPN, nessa segunda-feira, 17. Aliás, o técnico tunisiano não poupou palavras e classificou o jovem de 18 anos como um "novo gênio do futebol". Portanto, a declaração esquenta o clima para o amistoso entre a Seleção Brasileira e a Tunísia, que ocorre nesta terça-feira, 18, em Lille. A análise de Trabelsi, aliás, foi muito além de um simples elogio. O treinador projetou o atacante do Chelsea no topo do futebol mundial em pouco tempo.

"Penso que está fazendo muito bem e é um jogador do qual se pode esperar que, nos próximos anos, esteja entre os grandes, entre os melhores do mundo, certamente", afirmou o tunisiano. Além disso, ele colocou o brasileiro na briga pelo prêmio individual máximo: "Se conseguir ter boas atuações ou conquistar títulos, estará entre os jogadores que, nos próximos anos, poderão até brigar pela Bola de Ouro". Treinador diz que Estêvão tem técnica e genialidade O comandante da Tunísia, que por muitos anos defendeu a seleção africana, justificou sua opinião forte. Para ele, o nível técnico de Estêvão é uma raridade no cenário atual.

"Ele traz muitas soluções, muita técnica, muita genialidade", explicou Trabelsi. Inclusive, ele fez questão de sublinhar o quão raro é o talento do brasileiro. "Não há muitos jogadores desse nível, dessa categoria de genialidade, no cenário mundial", concluiu o técnico.