Esportes O POVO ao vivo: situação do Fortaleza complica; destaques do Ceará no ano

Esportes O POVO ao vivo: situação do Fortaleza complica; destaques do Ceará no anoO Esportes do POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO
A edição desta segunda-feira, 17, do programa Esportes O POVO, traz as principais informações sobre a dupla Ceará e Fortaleza.
O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.
Logo na sequência, o Sobe a Placa entra na área, de 12 horas às 12h30min, exclusivamente no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO.
Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta segunda-feira, 17:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente