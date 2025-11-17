Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com poucas mudanças, seleção encara Tunísia em Lille no último amistoso do ano

Canarinho enfrenta a seleção africana nesta terça-feira, 18, às 16h30min (horário de Brasília), na França
Após vencer Senegal por 2 a 0, o Brasil volta a campo para encerrar seu calendário de 2025. Em Lille, na França, a Canarinho enfrenta a Tunísia no Decathlon Stadium, às 16h30min (horário de Brasília) desta terça-feira, 18. A partida fecha uma temporada de ajustes sob comando de Carlo Ancelotti, que tenta impor nova identidade, ritmo e uma base competitiva para disputar a Copa do Mundo de 2026.

 

Para o duelo, o técnico da Amarelinha deve preservar a estrutura utilizada na partida anterior, mantendo o ofensivo 4-2-4, que funcionou bem diante dos senegaleses. Uma mudança prevista é a entrada de Vitor Roque. Artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, o atacante vive grande fase no Alviverde e se firmou como uma das referências da disputa pelo título nacional.

"Não vou arriscar com jogadores cansados. A ideia é não mudar muito a equipe de hoje (sábado, 15). O jogador que pode se colocar como referência na frente é Vitor Roque, que está indo muito bem no Palmeiras. Ele é uma opção e tem chances de jogar o próximo jogo", afirmou o italiano.

Outra alteração ocorrerá na defesa, uma vez que o zagueiro titular, Gabriel Magalhães, sofreu uma lesão na coxa direita no jogo contra o Senegal e fica de fora deste compromisso. Em seu lugar, Éder Militão deverá assumir a vaga ao lado de Marquinhos. 

Ainda em entrevista coletiva pós-jogo, Carleto elogiou a atuação de Estêvão contra os africanos. O jovem jogador do Chelsea-ING assumiu o protagonismo do ataque verde e amarelo e a artilharia da era Ancelotti, com cinco gols marcados. “É uma surpresa ver um jogador tão jovem com esse tipo de talento. É muito preciso e muito contundente. O Brasil com ele tem um futuro garantido”, comentou o italiano sobre o camisa 20.

O comandante, aliás, alcançou a quarta vitória em sete partidas no comando do Brasil, superando Senegal, Chile, Coreia do Sul e Paraguai. Os demais resultados foram o empate com o Equador e as derrotas para a Bolívia e o Japão; totalizando 62% de aproveitamento.

 

Assim como o Brasil, a Tunísia já tem vaga garantida na Copa de 2026 e usa os amistosos contra seleções mais fortes para ajustar a equipe. Recentemente, a equipe comandada por Sami Trabelsi venceu a Jordânia por 3 a 2, também em amistoso.

Sem nomes de grande impacto no futebol europeu, o time aposta em jogadores experientes, como Ellyes Skhiri, volante do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e um dos principais nomes da seleção africana. Aos 30 anos, ele soma mais de 70 partidas pela seleção e segue como peça garantida nas convocações.

Skhiri ganhou projeção na Bundesliga após boa passagem pelo Colônia-ALE e mantém prestígio na Alemanha desde 2019. Sua versatilidade na saída de bola e presença física fazem dele um dos líderes técnicos da Tunísia. O meia participou da Copa de 2022 e continua sendo referência, capaz de equilibrar o jogo e desafiar o meio de campo do Brasil.

No retrospecto, as seleções se enfrentaram apenas duas vezes, ambas em amistosos. O primeiro duelo aconteceu em 1973, na Tunísia, no qual a Canarinho goleou os donos da casa por 4 a 1. Já o segundo jogo ocorreu recentemente, em 2022. Na ocasião, o Brasil novamente levou a melhor ao golear o adversário por 5 a 1, com gols de Raphinha (duas vezes), Richarlison, Neymar e Pedro.

Ancelotti aproveita os últimos compromissos da equipe para testar peças e encontrar a formação ideal para a Copa do Mundo. Depois do amistoso contra a Tunísia, a seleção brasileira voltará a jogar apenas em março do ano que vem, quando fará amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos.

Entretanto, a CBF tem atuado nos bastidores para conseguir mais dois amistosos antes da Copa — um deles contra a empolgante Noruega de Erling Haaland, que se classificou para o Mundial nesse fim de semana após golear a Itália por 4 a 1.

 

Ficha técina: Brasil x Tunísia

Brasil
4-2-4: Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vinicius Jr (Vitor Roque). Téc.: Carlo Ancelotti

Tunísia
4-1-4-1: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri. Téc.: Sami Trabelsi

Local: Decathlon Stadium (Lille, França)
Data: 18/11/2025
Horário: 16h30miin (horário de Brasília)
Transmissão: Globo, SporTV e GeTV (YouTube)

