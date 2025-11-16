Bragantino x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Atlético-MG vai enfrentar o RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Bragantino e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 16 de novembro (16/11), em jogo adiantado válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista (SP), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Bragantino x Atlético-MG: como chegam os times Para o confronto, o Galo terá a ausência dos zagueiros Ivan Román e Junior Alonso e do meio-campista Alan Franco. Todos eles foram convocados por suas respectivas seleções para a última data Fifa de 2025 e já foram desfalques no empate com o Fortaleza. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp No Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG não perde há cinco jogos e aparece na nona posição da tabela, com 44 pontos somados. Além da competição nacional, o Galo está classificado para a final da Copa Sul-Americana e vai enfrentar o Lanús. A decisão será realizada no dia 22 de novembro, às 17h (de Brasília), no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. (Com Gazeta Esportiva)

