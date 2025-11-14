Em Londres, Brasil encara Senegal em busca de equilíbrio entre defesa e ataque

Éder Militão em treino da seleção brasileira no Emirates Stadium, em Londres / Crédito: Rafael Ribeiro / CBF

No penúltimo compromisso de 2025, a seleção brasileira disputa amistoso com Senegal neste sábado, 15, às 13 horas (de Brasília), no Emirates Stadium, casa do Arsenal-ING, em Londres, na Inglaterra. O foco do italiano Carlo Ancelotti é encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque, o que gerou uma mudança na lateral direita. Ao contrário de outras listas, desta vez o experiente treinador só teve uma baixa entre a convocação e o período de treinos, sem afetar a espinha dorsal da equipe: Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi cortado por lesão e deu lugar a John, do Nottingham Forest-ING.

"Militão tem um perfil diferente dos outros laterais direitos, pode ser Wesley ou Vanderson. Vou pedir algo de diferente qualidade e maneira de jogar. É uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, de dar mais solidez ao time atrás, mas sofremos três gols contra o Japão, avaliamos os erros e tentamos melhorar nesse aspecto para fazer um bom jogo", explicou Ancelotti. A escolha pela mudança passa justamente pelo jogo citado pelo treinador: no mês passado, com time reserva, a Amarelinha abriu 2 a 0 sobre o Japão, mas levou a virada e acabou derrotado. As falhas da retaguarda ligaram o sinal de alerta, e o multicampeão europeu deixou claro que a linha defensiva terá atenção especial para o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. "Lembro (da Copa do Mundo) de 1994, um time com dois volantes, muito fechado atrás e com Bebeto e Romário para fazer a diferença. Isso que penso para o Mundial. Uma defesa sólida ajuda os jogadores de qualidade a fazer a diferença. Defender bem é fundamental", pregou o italiano.

Em fase de preparação para a Copa, Senegal fez campanha soberana nas Eliminatórias, com sete vitórias e três empates em dez partidas, e ficou em terceiro lugar no Campeonato Africano das Nações, caindo nos pênaltis para Marrocos. Ainda neste ano, os senegaleses disputarão a Copa Africana de Nações. No último duelo entre as seleções, o Brasil perdeu por 4 a 2, de virada, com dois gols de Sadio Mané, ex-craque do Liverpool-ING e hoje no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Àquela época, a Amarelinha estava sob comando interino de Ramon Menezes. A expectativa é de casa cheia no Emirates no reencontro: os 60.700 ingressos disponíveis foram vendidos. Brasil x Senegal: ficha técnica Brasil

4-2-4: Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo. Téc: Carlo Ancelotti