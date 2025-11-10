Cearense Iarley volta à Bombonera e relembra glórias com camisa do Boca no superclássico

Cearense Iarley volta à Bombonera e relembra glórias com camisa do Boca no superclássicoEx-jogador foi campeão mundial com o clube xeneize em 2003 e voltou ao lendário estádio argentino em vitória do Boca Juniors diante do River Plate no último domingo, 9
A vitória do Boca Juniors por 2 a 0 sobre o River Plate no último domingo, 9, na La Bombonera, na Argentina, teve um sabor especial. O triunfo no Superclássico não apenas garantiu a vaga do Boca na Libertadores da América de 2026, mas também marcou o reencontro emocionante de um ídolo com o estádio.
Nas arquibancadas, a partida contou com a presença especial do cearense e ex-jogador Iarley. O campeão do Mundial de 2003 fez história com a camisa xeneize ao marcar um dos gols da vitória do Boca contra o River no Superclássico de 2004, vestindo a camisa 10 de Maradona.
Em suas redes sociais, o ex-jogador e atual treinador expressou sua emoção ao revisitar a La Bombonera, estádio icônico do time argentino. "Voltar à Bombonera é reviver uma parte da minha história. Cada canto desse estádio tem um som, uma lembrança, uma emoção que nunca se apaga. Hoje, assistindo ao Superclássico, senti o mesmo arrepio de quando entrei aqui como jogador," escreveu ele.
Cearense, a trajetória de Iarley no futebol começou passando por Ferroviário e Ceará. Em 2003, no Paysandu, ele cruzou o caminho do Boca Juniors pela primeira vez: foi o autor do gol que garantiu a vitória paraense por 1 a 0 sobre os Xeneizes nas oitavas de final da Libertadores. Pouco tempo depois, foi contratado pelo clube argentino, onde conquistou um título nacional e a Copa Intercontinental no mesmo ano.