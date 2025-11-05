Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro hoje, 5, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 20 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio x Cruzeiro: como chegam os times O Grêmio vive um momento de oscilação, com duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas. A equipe gaúcha vem de um revés por 2 a 0 diante do Corinthians e perdeu a chance de entrar na briga por uma vaga na Libertadores. O time ocupa a 11ª posição com 39 pontos. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Terceiro colocado com 60 pontos, o Cruzeiro triunfou sobre o Vitória na última partida, por 3 a 1. A Raposa busca manter o bom aproveitamento para garantir a vaga direta à fase de grupos da Libertadores e continuar na cola de Flamengo e Palmeiras na disputa pelo Brasileirão. (Com Gazeta Esportiva)

