Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Grêmio e Cruzeiro é nesta quarta-feira, 5, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Grêmio e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 20 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Grêmio x Cruzeiro: como chegam os times
O Grêmio vive um momento de oscilação, com duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas. A equipe gaúcha vem de um revés por 2 a 0 diante do Corinthians e perdeu a chance de entrar na briga por uma vaga na Libertadores. O time ocupa a 11ª posição com 39 pontos.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Terceiro colocado com 60 pontos, o Cruzeiro triunfou sobre o Vitória na última partida, por 3 a 1. A Raposa busca manter o bom aproveitamento para garantir a vaga direta à fase de grupos da Libertadores e continuar na cola de Flamengo e Palmeiras na disputa pelo Brasileirão. (Com Gazeta Esportiva)
Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Grêmio x Cruzeiro
Quarta-feira, 5 de novembro (5/11), às 20 horas (horário de Brasília).
Onde será Grêmio x Cruzeiro
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRA