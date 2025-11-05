Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Botafogo vai enfrentar o Vasco hoje, 5, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Vasco: como chegam os times Vindo de um empate sem gols com o Mirassol, o Botafogo fecha o G6 do Brasileiro com 48 pontos. O time pode contar com o retorno do meia Savarino, desfalque contra o Mirassol por conta de uma forte virose. Ele deve ganhar a vaga de Artur ou Newton, dependendo do esquema tático de Davide Ancelotti. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Já o Vasco tem 42 pontos e planeja encostar no G6.O lateral direito PH e o atacante Nuno Moreira cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Puma Rodríguez entra na ala e Vegetti será o comandante de ataque. Com poucas chances de atuar por conta de uma pancada na perna direita, o volante Cauan Barros cede a vaga para Matheus França. (Com Gazeta Esportiva)

