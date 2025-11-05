Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Botafogo e Vasco é nesta quarta-feira, 5, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Botafogo e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Botafogo x Vasco: como chegam os times
Vindo de um empate sem gols com o Mirassol, o Botafogo fecha o G6 do Brasileiro com 48 pontos. O time pode contar com o retorno do meia Savarino, desfalque contra o Mirassol por conta de uma forte virose. Ele deve ganhar a vaga de Artur ou Newton, dependendo do esquema tático de Davide Ancelotti.
Já o Vasco tem 42 pontos e planeja encostar no G6.O lateral direito PH e o atacante Nuno Moreira cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Puma Rodríguez entra na ala e Vegetti será o comandante de ataque. Com poucas chances de atuar por conta de uma pancada na perna direita, o volante Cauan Barros cede a vaga para Matheus França. (Com Gazeta Esportiva)
Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Prime Video: serviço de streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Botafogo x Vasco
Quarta-feira, 5 de novembro (5/11), às 19h30min (horário de Brasília).
Onde será Botafogo x Vasco
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
