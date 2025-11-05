Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Atlético-MG vai enfrentar o Bahia hoje, 5, pelo Brasileirão. / Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG

Atlético-MG e Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 20 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x Bahia: como chegam os times O Atlético-MG vem de um empate em 0 a 0 diante do Internacional. Apesar da 13ª colocação, o Galo mantém o alerta ligado, já que possui 37 pontos, apenas seis de vantagem para o Z4. O Bahia, por sua vez, segue na luta pela vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. A equipe é a quinta colocada com 52 pontos e precisa seguir pontuando para impedir que o Botafogo ou Fluminense se aproximem na tabela. (Com Gazeta Esportiva)


