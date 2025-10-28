Quarto árbitro saca arma e tenta agredir torcedor após confusão em jogo no RS

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o árbitro identificado como Rodrigo Garcia, de 30 anos, caminha em direção a um homem com a arma em punho e desferindo um chute, enquanto uma mulher tenta intervir para conter o conflito. Garcia integra o quadro da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) desde 2022 e também é policial militar.

Um policial militar que atuava como quarto árbitro em uma partida da Série B do Campeonato Gaúcho sacou uma arma de fogo e tentou agredir um torcedor após uma confusão. O episódio ocorreu no fim da tarde do último domingo, 26, no estacionamento do estádio Torquato Pontes.

Conforme o relato na súmula, assinada pelo árbitro principal Rodrigo Brand da Silva, a equipe de arbitragem foi hostilizada por comerciantes ainda dentro do estádio. Ao se dirigirem ao estacionamento, os profissionais teriam sido cercados por um grupo de cerca de cinco pessoas. Durante a confusão, o árbitro assistente Leirson Peng Martins foi agredido com socos e chutes.

A súmula não menciona o uso da arma, apenas que Garcia tentou proteger o colega e deu voz de prisão aos agressores, que fugiram em seguida. O assistente foi levado a um hospital para realizar exame de corpo de delito, e um boletim de ocorrência foi registrado tanto por ele quanto por uma comerciante envolvida no tumulto.

Em nota, a FGF informou que acompanha o caso desde domingo e aguarda o andamento das investigações. A Brigada Militar também apura a conduta do policial durante o episódio.

Confira a súmula na íntegra:

“Informo que ao sair do estádio, indo em direção ao veículo da arbitragem estacionado em local destinado pelo clube, fomos hostilizados por alguns comerciantes que estavam no interior do estádio, embaixo da arquibancada, sendo que cerca de cinco pessoas que estavam no estacionamento, próximo ao veículo da arbitragem, partiram para agredir o árbitro assistente Leirson Peng Martins, houve tentativa de conter os agressores, pedindo que cessassem as agressões, não surtindo efeito, por sua vez, foi auxiliado pelo colega 4º arbitro, Rodrigo Garcia, que é Policia Militar e prontamente deu proteção ao Leirson que estava sendo agredido no solo, com socos e chutes, Rodrigo Garcia deu voz de prisão aos agressores, os mesmos correram em fuga para o interior do estádio, impossibilitando a identificação dos agressores. Diante disso, a Brigada Militar retornou para realizar o procedimento de Registro de Ocorrência. Posterior, o arbitro Assistente, Leirson Peng Martins, foi encaminhado ao hospital para realizar exame de corpo de delito, haja vista, as lesões decorrentes da agressão.”