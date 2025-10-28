Goleiro da Inter de Milão é acusado de atropelar e matar idoso na Itália

O acidente ocorreu por volta das 9h43min do horário local (5h43min de Brasília), na Via Bergamo, em Como (Itália). O motorista era Josep Martínez, goleiro reserva da Inter de Milão. Assim que percebeu o acidente, o jogador acionou os serviços de emergência, que chegaram rapidamente ao local — inclusive com o apoio de ambulâncias aéreas. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport.

O goleiro espanhol Josep Martínez , de 27 anos, foi acusado de atropelar e matar um idoso na manhã desta terça-feira, 28. O atleta da Inter de Milão chegou a prestar assistência à vítima, mas o homem de 81 anos, que estava em uma cadeira elétrica, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Apesar dos esforços de socorro, o idoso foi declarado morto no local. Martínez não se feriu, mas ficou em estado de choque, segundo o jornal italiano. As investigações sobre o caso já estão em andamento.

Hipóteses do caso

A Gazzetta dello Sport também apurou que o acidente ocorreu fora de uma área residencial, em um cruzamento da Via Bergamo com a cidade de Fenegrò, na província de Como.

As primeiras investigações apontam que o homem em cadeira de rodas teria deixado a ciclovia paralela à estrada e, ao entrar na via, foi atingido pelo carro dirigido por Martínez.

Em respeito à vítima, a Inter de Milão cancelou a coletiva de imprensa do técnico Cristian Chivu, que estava marcada para as 14h locais (10h de Brasília). Apesar do cancelamento, o clube italiano ainda não se pronunciou oficialmente sobre o acidente.