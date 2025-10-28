Esportes do POVO ao vivo: Ceará embarca para o RJ; Notícias do Fortaleza

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta terça-feira, 28, do programa Esportes do POVO trará as principais informações da dupla Ceará e Fortaleza pela 31ª rodada da Série A. O Alvinegro embarca para visitar o Fluminense em jogo atrasado da Série A, enquanto o Leão se prepara para enfrentar o Santos na Vila.

com desempenho abaixo como mandante, enquanto o Tricolor vê situação agravar na zona de rebaixamento.