Com transmissão do O POVO, Clássico-Rainha pelo Cearense Feminino será sábado, 1º, no PV

ITAITINGA-CE, BRASIL, 15-10-2025: Campeonato Cearense Feminino, Clássico Rainha, com empate entre Ceará e Fortaleza, de 1 X 1. A partida aconteceu no Estádio Franzé Morais. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Ceará e Fortaleza voltarão a se enfrentar em Clássico-Rainha válido pelo Campeonato Cearense Feminino no próximo sábado, 1° de novembro. A partir das 9h30min, a bola irá rolar no Estádio Presidente Vargas, em embate da sexta rodada do Estadual. A partida terá, assim como no empate em 1 a 1 da terceira rodada, transmissão da TV O POVO e do canal do Esportes O POVO no YouTube. No duelo deste sábado, as equipes irão em busca de definir quem fechará a primeira fase com a liderança do Grupo A. Atual bicampeão, o Alvinegro é líder da chave, com 10 pontos somados após quatro partidas jogadas. As Leoas ocupam a vice-liderança, com sete pontos — e um jogo pendente da quinta rodada, a ser disputado contra o São Gonçalo.