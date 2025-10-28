Com transmissão do O POVO, Clássico-Rainha pelo Cearense Feminino será sábado, 1º, no PV

Com transmissão do O POVO, Clássico-Rainha pelo Cearense Feminino será sábado, 1º, no PVPartida entre Fortaleza e Ceará, pela sexta rodada do Estadual, irá ocorrer às 9h30min deste sábado, 1°, e terá exibição da TV O POVO e no canal do Youtube Esportes O POVO
Ceará e Fortaleza voltarão a se enfrentar em Clássico-Rainha válido pelo Campeonato Cearense Feminino no próximo sábado, 1° de novembro. A partir das 9h30min, a bola irá rolar no Estádio Presidente Vargas, em embate da sexta rodada do Estadual. A partida terá, assim como no empate em 1 a 1 da terceira rodada, transmissão da TV O POVO e do canal do Esportes O POVO no YouTube.
No duelo deste sábado, as equipes irão em busca de definir quem fechará a primeira fase com a liderança do Grupo A. Atual bicampeão, o Alvinegro é líder da chave, com 10 pontos somados após quatro partidas jogadas. As Leoas ocupam a vice-liderança, com sete pontos — e um jogo pendente da quinta rodada, a ser disputado contra o São Gonçalo.
Ao todo, serão oito confrontos do Cearense Feminino de 2025 exibidos com imagens na TV O POVO e no YouTube do Esportes O POVO: os dois Clássicos-Rainha da primeira fase, as semifinais (quatro jogos) e as finais (dois jogos) do torneio.
Antes de se enfrentarem, Alvinegras e Leoas entram em campo nesta terça-feira, 28, pela quarta rodada do Manjadinho. A equipe tricolor enfrenta o The Blessed às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, enquanto o grupo alvinegro joga diante do São Gonçalo, no PV, às 19 horas. As partidas terão transmissão da FCF TV.
