Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza vence Flamengo no Castelão; Ceará perde fora de casa

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta segunda-feira, 27, do programa Esportes do POVO trará as principais informações da dupla Ceará e Fortaleza pela 30ª rodada da Série A. O Alvinegro foi derrotado pelo Atlético-MG fora de casa e se aproximou do Z-4, enquanto o Leão venceu o Flamengo no Castelão

com desempenho abaixo como mandante, enquanto o Tricolor vê situação agravar na zona de rebaixamento.