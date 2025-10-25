Fluminense x Internacional: onde assistir pelo Brasileirão

Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fluminense e Internacional é neste sábado, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fluminense e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 17h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Fluminense x Internacional: como chegam os times
O Tricolor ocupa a 7ª colocação com 41 pontos e vem de derrota por 2 a 0 para o Vasco no clássico carioca. O técnico Luis Zubeldía não poderá contar com o zagueiro Juan Freytes, suspenso, e deve escalar Ignácio ao lado de Thiago Silva. Nonato retorna de lesão e pode ficar no banco, enquanto Cano pode perder espaço para John Kennedy no comando de ataque.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Colorado soma 35 pontos e tenta se afastar da zona de rebaixamento após perder por 2 a 0 para o Bahia. O time de Ramón Díaz terá desfalques importantes: Vitão (lesionado) e os laterais Bernabei e Alisson (suspensos). Victor Gabriel deve ser improvisado na lateral esquerda. As boas notícias ficam por conta dos retornos de Alan Patrick e Carbonero. (Com Gazeta Esportiva)
Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Prime Video: serviço de streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Internacional
Sábado, 25 de outubro (25/10), às 17h30min (horário de Brasília).
Onde será Fluminense x Internacional
Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Justiça absolve réus do caso do incêndio que matou 10 atletas de base do Flamengo; CONFIRA