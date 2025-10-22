Racing desembarca no Rio de Janeiro para pegar o Flamengo na Libertadores

Racing desembarca no Rio de Janeiro para pegar o Flamengo na LibertadoresEquipes se enfrentam hoje às 21h30min, no Maracanã, em jogo de ida da semifinal da Libertadores
Na noite dessa terça-feira, 21, o Racing desembarcou no Rio de Janeiro (RJ), onde enfrentará o Flamengo pela partida de ida das semifinais da Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
O time argentino faz campanha irregular no Campeonato Argentino e ocupa a oitava posição do Grupo A do torneio Clausura, com 18 pontos. Sob o comando de Gustavo Costas, entretanto, vem de duas vitórias consecutivas.
No triunfo diante do Aldosivi, na última sexta, o treinador poupou vários titulares. Para o duelo no Rio, ele não contará com os lesionados Alan Foneris, Franco Pardo e Elías Torres.
