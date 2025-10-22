Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Racing desembarca no Rio de Janeiro para pegar o Flamengo na Libertadores

Racing desembarca no Rio de Janeiro para pegar o Flamengo na Libertadores

Equipes se enfrentam hoje às 21h30min, no Maracanã, em jogo de ida da semifinal da Libertadores
Autor Gazeta
Autor
Gazeta Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na noite dessa terça-feira, 21, o Racing desembarcou no Rio de Janeiro (RJ), onde enfrentará o Flamengo pela partida de ida das semifinais da Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O time argentino faz campanha irregular no Campeonato Argentino e ocupa a oitava posição do Grupo A do torneio Clausura, com 18 pontos. Sob o comando de Gustavo Costas, entretanto, vem de duas vitórias consecutivas.

No triunfo diante do Aldosivi, na última sexta, o treinador poupou vários titulares. Para o duelo no Rio, ele não contará com os lesionados Alan Foneris, Franco Pardo e Elías Torres.

 


Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar