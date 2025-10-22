Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esportes do POVO ao vivo: Ceará mal no Castelão; Fortaleza vê queda próxima

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO
A edição desta quarta-feira, 22, do programa Esportes do POVO trará as principais informações da dupla Ceará e Fortaleza pela 29ª rodada da Série A. O Alvinegro sofre com desempenho abaixo como mandante, enquanto o Tricolor vê situação agravar na zona de rebaixamento. 

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta quarta-feira, 22:

