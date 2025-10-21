Vojvoda vê "imprudência" de Brazão em pênalti, mas questiona arbitragem

"Há uma imprudência, mas são lances que nesse Campeonato Brasileiro não estão se marcando. Temos exemplos. Há outros lances que não foram marcados, como o Neymar contra o Atlético-MG, São Paulo x Palmeiras… Hoje mudou a interpretação. Essa é a realidade. Há uma imprudência, reconheço. Sou sincero", disse.

Depois da derrota de 1 a 0 do Santos para o Vitória, nesta segunda-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou o pênalti deo goleiro Gabriel Brazão em Renzo López. O treinador admitiu que o arqueiro do Peixe foi imprudente no lance que decidiu o confronto, mas questionou o critério da arbitragem.

Rafael Rodrigo Klein foi quem apitou o duelo com o Vitória. O pênalti foi aos 35 minutos do primeiro tempo. Gabriel Brazão saiu mal do gol e derrubou Renzo López. O árbitro foi chamado no VAR e entendeu que o goleiro cometeu falta. Na cobrança, Matheuzinho fez 1 a 0 para os visitantes.

No começo do jogo, Klein chegou a assinalar uma penalidade máxima para o Santos, mas voltou atrás depois de rever o lance no VAR.

Situação na tabela

Com o resultado, o Santos aparece na 16ª colocação, agora com os mesmos 31 pontos do Vitória, que ainda fica dentro da zona do rebaixamento por ter uma vitória a menos no torneio.

Próximo jogo do Santos

Botafogo x Santos (30ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26 de outubro (domingo), às 16 horas (de Brasília)

