Brasil empata com Costa Rica pela Copa do Mundo Feminina Sub-17

Brasil empata com Costa Rica e encaminha classificação na Copa do Mundo Feminina Sub-17Lucía Cordero abriu o placar para as costarriquenhas, enquanto Giovana Iseppe marcou para a seleção brasileira
O Brasil empatou por 1 a 1 com a Costa Rica nesta terça-feira, 21, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial Feminino Sub-17, em Marrocos. Lucía Cordero abriu o placar para as costarriquenhas, enquanto Giovana Iseppe marcou para a Seleção Brasileira.
Com o resultado, a equipe verde e amarela encaminhou a classificação para a próxima fase do torneio mundial como líder do Grupo A, acumulando quatro pontos. Já a Costa Rica somou seu primeiro ponto na competição e ocupa o terceiro lugar na chave.
O primeiro tempo foi de domínio brasileiro, mas com pouca efetividade nas finalizações. A Costa Rica aproveitou um erro na saída de bola e abriu o placar aos 31 minutos: Andreyna errou o passe, Kiana Lopez interceptou e tocou para Lucía Cordero empurrar para o fundo das redes.
O Brasil empatou aos 37 minutos. Após cruzamento na área, Iseppe aproveitou e, de cabeça, mandou para o gol aberto, igualando o placar em 1 a 1. Nos acréscimos, as brasileiras tiveram a chance de virar a partida com cobrança de pênalti, mas Kaylane bateu mal e viu a goleira costarriquenha defender o lance.
A equipe brasileira volta a campo na próxima sexta-feira, 24, às 16 horas, quando enfrenta a Itália no Academia Mohammed VI, em Marrocos.