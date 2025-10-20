FutCast ao vivo: Ceará vacila em casa e Fortaleza pode afundar ainda mais no Z-4

FutCast ao vivo: Ceará vacila em casa e Fortaleza pode afundar ainda mais no Z-4O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9h30min, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast
No FutCast desta segunda-feira, 20, Afonso Ribeiro, Thiago Minhoca e Rangel Diniz debatem as derrotas do Ceará e Fortaleza na Série A. Vovô foi derrotado pelo Botafogo em casa, enquanto o Leão foi superado pelo Cruzeiro no Mineirão.
O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.
Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 20, a partir das 9h30min:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente