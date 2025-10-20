Esportes do POVO ao vivo: Ceará derrotado pelo Botafogo em casa; Fortaleza perde para o Cruzeiro

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta segunda-feira, 20, do programa Esportes do POVO trará as principais informações e análises dos jogos da dupla Ceará e Fortaleza pela 29ª rodada da Série A. O Leão foi derrotado pelo Cruzeiro no Mineirão, enquanto o Vovô perdeu para o Botafogo no Castelão.

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO.