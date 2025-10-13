Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FutCast ao vivo: Ceará e Fortaleza se preparam para jogos da Série A; Floresta fica no quase

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9h30min, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast
No FutCast desta segunda-feira, 13, Afonso Ribeiro, Thiago Minhoca e Rangel Diniz debatem os principais lances do empate do Floresta com o Caxias do Sul, resultado que impediu o acesso do Verdão à Série B. O trio comentará ainda a peparação do Ceará e Fortaleza para o retorno da Série A.

Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 13, a partir das 9h30min:

 

 

 

