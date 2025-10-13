Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com novidade no gol, Brasil visita Japão em amistoso em Tóquio

Em solo japonês, nesta terça-feira, 14, Canarinha terá a missão de se manter invicta diante dos Samurais
Autor Lara Santos
Após a convincente goleada sobre a Coreia do Sul, o Brasil encerra a breve turnê de amistosos na Ásia nesta terça-feira, 14, diante do Japão. As seleções se enfrentam às 7h30min (horário de Brasília), no estádio Ajinomoto, em Tóquio, capital japonesa. Apesar de servir como mais um teste para a seleção comandada por Carlo Ancelotti, o duelo promete ser equilibrado, considerando o bom nível técnico dos anfitriões.

 

Depois das três nações que sediarão o Mundial — México, Estados Unidos e Canadá —, o Japão foi a primeira equipe a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. A classificação veio com autoridade: os Samurais Azuis avançaram em primeiro lugar no Grupo B das Eliminatórias Asiáticas, ainda na primeira fase, com desempenho impecável. Venceram os seis jogos, não sofreram gols e balançaram as redes 24 vezes, números que os colocam em outro patamar no continente.

Nos compromissos mais recentes, o Japão soma dois empates, duas derrotas e uma vitória. Nos três últimos amistosos, empatou sem gols com o México, foi derrotado pelos Estados Unidos por 2 a 0 e ficou no 2 a 2 diante do Paraguai.

Para o confronto desta terça, a seleção brasileira deve manter a base da equipe que atuou contra a Coreia do Sul, com poucas alterações. A principal novidade deve ser a entrada de Hugo Souza, do Corinthians, no gol. Na partida passada, Bento, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, ficou sob a meta.

O arqueiro do Timão foi testado nos treinos e pode estrear com a camisa da seleção. "A expectativa está a mil, trabalhei a vida inteira para chegar a este momento. Agora é entrar e fazer o que eu sei e o que me trouxe até aqui", relatou o jogador à CBF TV.

 

Em entrevista coletiva antes da partida, Ancelotti reforçou a importância da fase de testes para definir a equipe que representará o País na Copa. O meio-campo e o setor ofensivo, que tiveram destaque diante dos sul-coreanos, já parecem ter nomes com vaga encaminhada no Mundial.

“Temos que ver qual é a melhor estratégia para nós. É um momento, até a Data Fifa de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas e dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data Fifa de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que, pouco a pouco, vai estar mais definido com outros jogadores que queremos ver como incorpora no jogo”, disse o treinador.

“Meu objetivo é dar tudo de mim pela seleção brasileira, tentar fazer com que joguem o seu melhor e conquistar a Copa do Mundo”, completou o comandante.

 

Na terra do Sol Nascente, Brasil e Japão se reencontram pela 14ª vez. O histórico é amplamente favorável à Canarinho: são 11 vitórias e dois empates, sem derrotas. No estádio Ajinomoto, a equipe brasileira tentará manter a escrita e encerrar a série de amistosos asiáticos com mais uma boa atuação.

Japão x Brasil: ficha técnica

Japão
3-4-3: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa. Téc.: Hajime Moriyasu

Brasil
4-3-3: Hugo Souza; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr. Téc.: Carlo Ancelotti

Local: Estádio de Tóquio (Japão)
Data: 14/10/2025
Horário: 7h30min (horário de Brasília)
Árbitro: Kim Jong Hyeok-COR
Assistentes: Park Kyunyong-COR e Jang Jongpil-COR
Transmissão: Globo, sportv e getv

