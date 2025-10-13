Ancelotti explica que fará testes e elogia Neymar: "Pode jogar em qualquer equipe do mundo"

"Temos que ver qual é a melhor estratégia para nós. É um momento, até a Data FIFA de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas, dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data FIFA de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que pouco a pouco vai estar mais definido com outros jogadores que queremos ver como incorpora no jogo", disse.

"A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito e pode jogar, sim, mas depende do que se entende de jogo bonito. Claro que tem qualidade individual que os jogadores apresentam e também compromisso. É preciso jogar bonito com a bola e também sem a bola, que é um aspecto importante", completou.

Futuro de Neymar

Apesar do bom futebol diante da Coreia do Sul e da intenção de fechar a lista já em março, Ancelotti sabe que um nome ronda as próximas convocações: Neymar. O craque, no momento, apresenta uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e tem previsão de retorno apenas em novembro.

No entanto, por tudo que representa ainda busca uma vaga na Copa do Mundo. Na coletiva, Ancelotti encheu o jogador do Santos de elogios, entretanto voltou a ressaltar que ele necessita estar em boa condição física.