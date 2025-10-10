Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esportes do POVO ao vivo: Brasil goleia Coreia do Sul; notícias de Ceará e Fortaleza; Floresta na Série C

Esportes do POVO ao vivo: Brasil goleia Coreia do Sul; notícias de Ceará e Fortaleza; Floresta na Série C

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO
Atualizado às Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A edição desta sexta-feira, 10, do programa Esportes do POVO trará análises da goleada de 5 a 0 do Brasil sobre a Coreia do Sul em amistoso. A edição também falará sobre o confronto decisivo do Floresta na Série C, além das últimas notícias do Ceará e Fortaleza.

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO. 

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta sexta-feira, 10:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar