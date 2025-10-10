Ancelotti exalta Brasil após goleada, mas não crava manutenção do quarteto ofensivo

O Brasil foi a campo contra a Coreia do Sul com um quarteto ofensivo composto por Matheus Cunha, Rodrygo, Vinícius Júnior e Estêvão . A aposta de Ancelotti surtiu efeito em campo, talvez mais do que ele próprio imaginava, e a Seleção acabou protagonizando uma atuação avassaladora.

O técnico Carlo Ancelotti ficou bastante satisfeito com o desempenho da Seleção Brasileira após a goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul , em Seul, no primeiro dos dois amistosos desta data FIFA. O italiano, entretanto, não garantiu que manterá a formação utilizada nesta sexta-feira para os próximos compromissos da equipe.

"Foi um jogo muito completo da equipe, acho que jogamos muito bem com bola e sem bola. O compromisso da equipe foi muito bom, e a qualidade depois acaba sobressaindo. O jogo mostrou qualidades individuais muito importantes", comentou Ancelotti.

"Creio que hoje o time mostrou que pode jogar nesse nível, com intensidade, com qualidade e compromisso. Em cinco jogos que estou aqui nunca falei que não houve compromisso coletivo. Isso é básico. Quando a equipe tem essa base, acaba tendo possibilidade de fazer as coisas muito bem. Hoje, além do compromisso, teve qualidade. Isso os jogadores têm, mas hoje eles fizeram essa qualidade sobressair pela equipe", prosseguiu.

Mas, ao ser questionado se a escalação utilizada contra a Coreia do Sul poderia ser o time-base já visando a Copa do Mundo de 2026, Ancelotti preferiu não se comprometer.

"Depende muito de como vamos começar o jogo, se você tem muito controle, se não tem problema na saída de bola. Cunha como atacante ajuda muito na saída, porque é muito móvel, não fixa a posição para os zagueiros rivais. Como hoje a equipe rival metia muita pressão nos zagueiros, então a posição do Cunha era muito importante. Temos várias opções, Igor [Jesus] tem características distintas, Richarlison também", completou.