Esportes do POVO ao vivo: Defesa do Ceará em alta; Brenno cresce no Fortaleza

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quinta-feira, 9, do programa Esportes do POVO trará as análises sobre a defesa do Ceará e as chances de Brenno no Fortaleza. A edição terá ainda as últimas informações da dupla cearense.

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO.