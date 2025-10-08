Esportes do POVO ao vivo: Entrevista com Dudu, jogador do Fortaleza Futsal; notícias do Ceará

Esportes do POVO ao vivo: Entrevista com Dudu, jogador do Fortaleza Futsal; notícias do CearáO Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO
A edição desta quarta-feira, 8, do programa Esportes do POVO terá a participação de Dudu, jogador do Fortaleza Futsal. O programa trará ainda as principais notícias do Ceará e Fortaleza.
O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO.